Семиметровый питон заполз в сад и проглотил женщину во время сбора овощей

В Индонезии семиметровый питон напал на 55-летнюю женщину во время сбора овощей в саду, змея смогла наполовину проглотить жительницу. На поиски пропавшей отправился её сын, который долго ждал мать и заподозрил что-то неладное, сообщает издание The Sun.

Полиция обнаружила на месте трагедии корзину пропавшей женщины и решила начать прочёсывать сад, в котором и нашли погибшую. Вокруг неё обвилась змея, а голова была в пасти.

«Я всегда волновался, когда она работала в поле. Мне и раньше доводилось видеть там больших змей. А она с детства трудилась на ферме и ничего не боялась. С ней всегда была её корзина, поэтому я понял: что-то случилось», — рассказал сын.