Семиметровый питон заполз в сад и проглотил женщину во время сбора овощей
В Индонезии семиметровый питон наполовину проглотил женщину, собиравшую овощи
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В Индонезии семиметровый питон напал на 55-летнюю женщину во время сбора овощей в саду, змея смогла наполовину проглотить жительницу. На поиски пропавшей отправился её сын, который долго ждал мать и заподозрил что-то неладное, сообщает издание The Sun.
Полиция обнаружила на месте трагедии корзину пропавшей женщины и решила начать прочёсывать сад, в котором и нашли погибшую. Вокруг неё обвилась змея, а голова была в пасти.
«Я всегда волновался, когда она работала в поле. Мне и раньше доводилось видеть там больших змей. А она с детства трудилась на ферме и ничего не боялась. С ней всегда была её корзина, поэтому я понял: что-то случилось», — рассказал сын.
В Индонезии очень часто можно встретить сетчатых питонов – это одни из самых крупных змей на планете, длина которых порой превышает семь метров. Обычно хищники устраивают засады, молниеносно нападая на добычу. Они обвивают жертву мощным телом, лишая её возможности дышать, и затем проглатывают целиком.
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