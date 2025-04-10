Серпентолог раскрыл, были ли шансы у сотрудника зоопарка спастись после укуса аспида

Аспидовая змея, от укуса которой погиб сотрудник Московского зоопарка, — далеко не самая ядовитая. Специалист, скорее всего, скончался от анафилактического шока — острой реакции на какой-то компонент яда, и спасти его было практически невозможно. Об этом в беседе с Life.ru рассказал эксперт-герпетолог, серпентолог Владимир Черлин.

По его словам, аспидовая змея является «родственником» кобры и она далеко не самая ядовитая.

Я даже не знаю, есть ли смертельные случаи от укуса аспидовой змеи. Она далеко не самая ядовитая. В случае же анафилактического шока абсолютно не важно, какой силы яд. Это совершенно индивидуальная реакция, невосприимчивость какого-то компонента, который есть в яде. Это почти безнадёжно, потому что я не знаю, можно ли что-то сделать во время анафилактического шока, если тут же, буквально в считаные секунды, не оказать помощь. При анафилактическом шоке спастись очень сложно. Владимир Черлин Эксперт-герпетолог, серпентолог

Черлин рассказал про знакомого, который погиб от укуса обыкновенной гадюки — тоже не самой ядовитой, — и причиной смерти стал тот же анафилактический шок, а не отравление самим ядом.

«Дома аспидовых змей, кстати, нельзя держать, а вот в зоопарке — да. Когда я был ещё ребенком, это были 70– 80-е годы, ещё были люди, которые держали ядовитых змей дома, и я сам держал. Но потом, во-первых, с возрастом умнеешь, начинаешь ценить жизнь, а во-вторых, сейчас уже и на законодательном уровне нельзя держать у себя этих змей, и на самом деле это правильно», — заключил серпентолог.