В Московском зоопарке высказались о смерти работника от укуса ядовитой змеи
В Московском зоопарке проведут расследование после смерти работника от укуса
Московский зоопарк. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
После инцидента с гибелью работника Московского зоопарка от укуса ядовитой змеи во время кормления будет проведено служебное расследование. По вызову в зоосад примчались три бригады скорой помощи, но спасти его не вышло. Об этом сообщает «Газета.ru».
«В настоящее время проводится служебное расследование обстоятельств произошедшего. Родным пострадавшего будет оказана вся необходимая помощь», — рассказали в пресс-службе зоопарка.
Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудник Московского зоопарка умер от укуса змеи. Серпентолог уточнил, что аспидовая змея является «родственником» кобры, но она далеко не самая ядовитая среди своих сородичей. По словам эксперта, причиной смерти был не яд, а анафилактический шок. В таком состоянии у человека есть буквально пара секунд на спасение жизни.