В Московском зоопарке высказались о смерти работника от укуса ядовитой змеи

После инцидента с гибелью работника Московского зоопарка от укуса ядовитой змеи во время кормления будет проведено служебное расследование. По вызову в зоосад примчались три бригады скорой помощи, но спасти его не вышло. Об этом сообщает «Газета.ru».

«В настоящее время проводится служебное расследование обстоятельств произошедшего. Родным пострадавшего будет оказана вся необходимая помощь», — рассказали в пресс-службе зоопарка.