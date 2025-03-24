«Могут быть неприятности»: Россиян призвали не бесить гадюк

Гадюки не охотятся на людей. При встрече с человеком они стараются спрятаться или свернуться. Однако умышленно доставать змей не стоит, иначе могут возникнуть неприятности. Об этом рассказал герпетолог Владимир Черлин.

«Гадюки за людьми не гоняются. Они пытаются спрятаться либо сворачиваются. Можно даже на метр подойти и посмотреть. Ничего не будет. Главное, чтоб не возникло желание их тыкать палкой. Могут быть неприятности», — предупредил собеседник RT.

Он также подчеркнул, что гадюка может укусить человек, который случайно наступил на неё. В этом случае нужно вызвать службу спасения. После укуса важно не запаниковать, потому что стресс лишь ускоряет проникновение яда, который «может начать блокировать дыхательный центр в нервной системе».