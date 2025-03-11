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11 марта, 15:35

Змеелов назвал страшную ошибку при встрече с ядовитой гадюкой

Змеелов Старков призвал не провоцировать гадюк при встрече

В Подмосковье уже проснулись некоторые виды змей, в частности, ядовитые гадюки, которые представляют серьёзную опасность для людей и животных. Чаще всего они водятся в лесах, на болотах или около водоёмов. Однако встретить ползучих гадов можно и на дачном участке. Тем не менее их ни в коем случае нельзя провоцировать, пытаясь схватить или прогнать.

Об этом заявил змеелов Владислав Старков. В беседе с 360.ru он дал и другие советы, которые помогут защититься от гадюк. В частности, при походе на природу нужно надевать высокие сапоги и плотные брюки. Также важно внимательно смотреть под ноги.

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Для защиты детей объясните им, как выглядит гадюка и почему к ней нельзя подходить, контролируйте их игры и не позволяйте находиться в высокой траве или у водоёмов без присмотра. Одевайте детей в плотную одежду и закрытую обувь. Что касается домашних животных, выгуливайте их на поводке. Научите собаку не подходить к змеям и узнайте у ветеринара о возможной вакцинации от змеиного яда.

«Змей пока мало. Сейчас очень сухо, снега нет, им нечего пить. Поэтому большинство змей остаются в норах. Но первые уже выходили», — подчеркнул эксперт.

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Ранее жителей московской многоэтажки напугала полутораметровая змея в лифте. А в Таиланде семейство из пяти огромных питонов захватило дом пенсионера.

Обложка ©

pixabay / Storme22k

Борис Эльфанд
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