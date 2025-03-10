Ядовитая королевская кобра вцепилась в пенис мужчины, заставив его вопить от боли

В Бразилии ядовитая королевская кобра укусила за половой член. Жуткий инцидент произошёл в национальном парке в регионе Пантанал, сообщает Daily Mail.

Рептилия впилась в пах мужчины через джинсы. Все попытки разжать её челюсти, в том числе при помощи металлического стержня, закончились провалом. Не реагировала змея и на то, что её обливали водой. Все эти долгие мгновения пострадавший вопил от боли.

К счастью, змею удалось оттащить от мужчины. Бразильца доставили в больницу, о его состоянии пока не сообщается.