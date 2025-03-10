Ядовитая королевская кобра вцепилась в пенис мужчины, заставив его вопить от боли
Daily Mail: В Бразилии ядовитая королевская кобра укусила мужчину за пенис
В Бразилии ядовитая королевская кобра укусила за половой член. Жуткий инцидент произошёл в национальном парке в регионе Пантанал, сообщает Daily Mail.
Рептилия впилась в пах мужчины через джинсы. Все попытки разжать её челюсти, в том числе при помощи металлического стержня, закончились провалом. Не реагировала змея и на то, что её обливали водой. Все эти долгие мгновения пострадавший вопил от боли.
К счастью, змею удалось оттащить от мужчины. Бразильца доставили в больницу, о его состоянии пока не сообщается.
Королевская кобра, или гамадриад (лат. Ophiophagus hannah) — вид змей из рода королевские кобры семейства аспидовых. Является самой крупной ядовитой змеёй. Отдельные экземпляры могут достигать длины 5,6 м.
Ранее Life.ru писал, что сбежавшая из зоомагазина змея устроила переполох в московском ПВЗ и испугала сотрудницу. А в Лондоне змеи-гиганты захватывают жильё в центре города.
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