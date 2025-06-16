Медведь столкнул в ущелье туриста, искавшего путь к обломкам старого самолёта

В Греции трагически оборвалась жизнь туриста, прокладывавшего маршрут к месту крушения старинного военного самолёта. Неожиданная встреча с бурым медведем в горах оказалась смертельной. Об этом сообщает CBS News.

Христос Ставрианидис вместе с другом Димитрисом Киороглу и его верным псом двигались по лесной тропе, когда из чащи внезапно выскочил хищник. Медведь бросился на Киороглу, но собака, проявив отвагу, отвлекла зверя, дав Димитрису ценное мгновение для применения перцового спрея.

Перец не понравился мишке, из-за чего он разъярённый переключился на Ставрианидиса, столкнул беднягу в ущелье и убежал. Пострадавшего доставили в госпиталь в критическом состоянии, однако спасти его не удалось.

Эксперты природоохранной организации Arcturos подчеркивают: действия медведя были оборонительными, а не агрессивными, вероятно, он почувствовал угрозу. Сам Ставрианидис стремился открыть публичный доступ к месту падения греческого военного самолёта семидесятилетней давности, прокладывая к нему удобную тропу.