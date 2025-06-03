Косолапый романтик: Российский медведь сбежал в Китай ради любви и стал звездой соцсетей

Бурый медведь решил доплыть из России в Китай ради любви, дикий зверь отправился на поиск пары через реку Амур. Свидетелями необычной переправы стали рыбаки в провинции Хэйлунцзян, они и засняли уверенно плывущего мишку, который тут же стал звездой китайских соцсетей. Но косолапый в скором времени вернётся на родную землю, уверен научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН Сергей Колчин, который занимается адаптацией осиротевших медвежат в уссурийской тайге и на Камчатке.

Медведь уплыл из России в Китай через Амур. Видео © TikTok / 黑熊跨境后续

«Это нормальное поведение для медведей, особенно в сезон размножения. Они отлично плавают и могут преодолевать большие расстояния в поисках партнёра или новых территорий», — пояснил изданию «Подъём» учёный.

Он также отметил, что если медведь не занят поиском собственной территории, то, обнаружив свою «любовь» и спарившись с ней, он вернётся в Россию. Согласно сообщениям китайской прессы, медведь достиг заповедника Тайпингоу. Местные власти предупредили население о необходимости соблюдать осторожность и избегать прогулок в одиночку в горной местности.

Эксперты подчеркивают, что подобные миграции для этих хищников не являются чем-то из ряда вон выходящим. Медведи нередко пересекают реки Амур и Уссури в поисках пропитания или для спаривания. При этом, как правило, взрослые особи возвращаются в привычные места обитания.