Косолапый романтик: Российский медведь сбежал в Китай ради любви и стал звездой соцсетей
Медведь из России переплыл Амур и оказался в Китае, чтобы найти себе пару
Бурый медведь решил доплыть из России в Китай ради любви, дикий зверь отправился на поиск пары через реку Амур. Свидетелями необычной переправы стали рыбаки в провинции Хэйлунцзян, они и засняли уверенно плывущего мишку, который тут же стал звездой китайских соцсетей. Но косолапый в скором времени вернётся на родную землю, уверен научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН Сергей Колчин, который занимается адаптацией осиротевших медвежат в уссурийской тайге и на Камчатке.
Медведь уплыл из России в Китай через Амур. Видео © TikTok / 黑熊跨境后续
«Это нормальное поведение для медведей, особенно в сезон размножения. Они отлично плавают и могут преодолевать большие расстояния в поисках партнёра или новых территорий», — пояснил изданию «Подъём» учёный.
Он также отметил, что если медведь не занят поиском собственной территории, то, обнаружив свою «любовь» и спарившись с ней, он вернётся в Россию. Согласно сообщениям китайской прессы, медведь достиг заповедника Тайпингоу. Местные власти предупредили население о необходимости соблюдать осторожность и избегать прогулок в одиночку в горной местности.
Эксперты подчеркивают, что подобные миграции для этих хищников не являются чем-то из ряда вон выходящим. Медведи нередко пересекают реки Амур и Уссури в поисках пропитания или для спаривания. При этом, как правило, взрослые особи возвращаются в привычные места обитания.
Ранее Life.ru рассказал, что в Дагестане спасли медведя, который забрался во двор жилого дома и упал в глубокий бетонный котлован. Зверь не мог выбраться, но люди опустили в яму лестницу. Косолапый был успешно спасён и смог уйти в лес.
Обложка © TikTok / 黑熊跨境后续