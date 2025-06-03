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3 июня, 09:51

Спасение медведя в Дагестане из «бетонной ловушки» попало на видео

Жители Дагестана помогли медведю выбраться из бетонного котлована

Обложка © VK / «Нетипичная Махачкала»

Обложка © VK / «Нетипичная Махачкала»

В Докузпаринском районе Дагестана медведь забрался во двор жилого дома и упал в глубокий бетонный котлован. Животное безуспешно пыталось выбраться — его лапы скользили по отвесным стенам. Местные жители не остались в стороне: они опустили в яму лестницу, по которой медведь смог выбраться на свободу и уйти в лес. Момент спасательной операции попал на видео, которое разлетелось по социальным сетям.

Жители Дагестана спасли попавшего в бетонный котлован медведя. Видео © VK / «Нетипичная Махачкала»

Лежавший в луже крови медведь «воскрес» на трассе в Якутии и жутко напугал водителей
Лежавший в луже крови медведь «воскрес» на трассе в Якутии и жутко напугал водителей

Ранее Life.ru сообщал, что в Иркутской области бурый медведь совершил дерзкий прорыв на территорию детского дома. Неожиданный визит косолапого гостя произошёл в Саянске. Хищник перешёл оживлённую трассу, не реагируя на поток машин, а затем прошёл под шлагбаумом на территорию интерната.

Александра Мышляева
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