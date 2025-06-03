Спасение медведя в Дагестане из «бетонной ловушки» попало на видео

В Докузпаринском районе Дагестана медведь забрался во двор жилого дома и упал в глубокий бетонный котлован. Животное безуспешно пыталось выбраться — его лапы скользили по отвесным стенам. Местные жители не остались в стороне: они опустили в яму лестницу, по которой медведь смог выбраться на свободу и уйти в лес. Момент спасательной операции попал на видео, которое разлетелось по социальным сетям.