Слон-рецидивист «ограбил» магазин в Таиланде и попал на видео

В Таиланде слон по кличке Плай Бианг Лек прославился своими необычными «набегами» на местные магазины. Как сообщает South China Morning Post, в этот раз он зашёл в один из магазинов в провинции Накхонратчасима, съел несколько упаковок рисовых крекеров и спокойно удалился.

Слон «ограбил» магазин в Таиланде. Видео © X / _vintagedad

Видео с «грабежом» быстро стало вирусным. На кадрах видно, как огромный слон, едва помещаясь в помещении, с аппетитом опустошает полки, после чего неторопливо выходит.

Инцидент произошёл в районе Пакчонг, недалеко от национального парка Кхауяй, откуда дикие слоны иногда выходят в поисках пищи. Плай Бианг Лек — местная «знаменитость»: ранее он уже попадал на видео, разоряя кухню ресторана в той же провинции.