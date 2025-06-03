Слон-рецидивист «ограбил» магазин в Таиланде и попал на видео
В Таиланде слон зашёл в продуктовый магазин и съел рисовые крекеры
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
В Таиланде слон по кличке Плай Бианг Лек прославился своими необычными «набегами» на местные магазины. Как сообщает South China Morning Post, в этот раз он зашёл в один из магазинов в провинции Накхонратчасима, съел несколько упаковок рисовых крекеров и спокойно удалился.
Слон «ограбил» магазин в Таиланде. Видео © X / _vintagedad
Видео с «грабежом» быстро стало вирусным. На кадрах видно, как огромный слон, едва помещаясь в помещении, с аппетитом опустошает полки, после чего неторопливо выходит.
Инцидент произошёл в районе Пакчонг, недалеко от национального парка Кхауяй, откуда дикие слоны иногда выходят в поисках пищи. Плай Бианг Лек — местная «знаменитость»: ранее он уже попадал на видео, разоряя кухню ресторана в той же провинции.
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