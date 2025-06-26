Разъярённая мать убила двухмесячную дочь из-за плача и сбежала в другой город

Жительница Камышловского района Свердловской области подозревается в убийстве своей двухмесячной дочери. Расправившись с девочкой, женщина попыталась сбежать, но была задержана на автовокзале сразу после прибытия в другой населённый пункт, сообщили в областном управлении Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла 25 июня днём в одной из квартир Камышловского района. Там обнаружили тело девочки, родившейся в мае 2025 года, с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве ребёнка.