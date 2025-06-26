Разъярённая мать убила двухмесячную дочь из-за плача и сбежала в другой город
СК: В Свердловской области мать убила двухмесячную дочь из-за плача
В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетней. Обложка © Telegram / СУ СК России по Свердловской области
Жительница Камышловского района Свердловской области подозревается в убийстве своей двухмесячной дочери. Расправившись с девочкой, женщина попыталась сбежать, но была задержана на автовокзале сразу после прибытия в другой населённый пункт, сообщили в областном управлении Следственного комитета РФ.
Трагедия произошла 25 июня днём в одной из квартир Камышловского района. Там обнаружили тело девочки, родившейся в мае 2025 года, с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве ребёнка.
«Мать малолетней, проявив агрессию из-за плача дочери, с силой бросила её на диван, в результате чего девочка получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте происшествия», – рассказали в СК.
Ранее в московском аэропорту Шереметьево произошло жестокое нападение на двухлетнего ребёнка, в результате которого малыш впал в кому. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Следственный комитет предъявил обвинение мужчине по статье о покушении на убийство, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.