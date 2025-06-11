«Изгоняла духов»: Украинка нарядила трёхлетнюю дочь в платье и венок, а затем утопила в ванной

В украинском городе Калуш Ивано-Франковской области произошла трагедия: 32-летняя женщина подозревается в убийстве своей трёхлетней дочери. Об этом сообщает местная полиция.

Тревогу забили соседи, услышав из квартиры крики и плач ребёнка. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело девочки. Мать, находящаяся рядом с трупом малышки, не смогла объяснить произошедшее.

По словам местных жителей, женщина могла совершить ритуальное убийство. Сообщается, что она заставляла дочь читать тексты якобы для изгнания злых духов и утопила её в ванне. Предположительно, весь процесс она снимала на камеру. Перед смертью девочку одели в белое платье и венок.

В полиции подчёркивают, что женщина не состояла на учёте в психиатрической клинике. По словам бывшего однокурсника, её психическое состояние резко ухудшилось во время учёбы. По университету ходили слухи о её неадекватном поведении.

В социальных сетях также появилась переписка, предположительно, между женщиной и отцом ребёнка, в которой она пишет об «отмщении за издевательства дьявола». Подлинность переписки в настоящий момент не подтверждена.