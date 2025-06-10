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10 июня, 11:13

В Ленобласти суд оставил на свободе 15-летнюю мать, выбросившую младенца из окна

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bordovski Yauheni

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bordovski Yauheni

Всеволожский городской суд в Ленинградской области не удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения и оставил на свободе 15-летнюю школьницу, которая на днях родила девочку и выбросила её из окна в пакете в посёлке Дубровка. Малолетняя фигурантка будет дожидаться приговора у себя дома, а не в СИЗО.

Горе-мамаше предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего. Малышку нашли благодаря плачу работники ЖКХ и вызвали скорую помощь.

Стало известно состояние новорождённой девочки, которую мать выбросила из окна в Ленобласти
Стало известно состояние новорождённой девочки, которую мать выбросила из окна в Ленобласти

Ранее в Челябинской области 32-летняя женщина родила и убила ребёнка в бане, а в Красноярском крае на берегу озера обнаружили тело новорождённого ребёнка, завернутое в полотенце и пакет.

Марина Фещенко
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