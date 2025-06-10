В Ленобласти суд оставил на свободе 15-летнюю мать, выбросившую младенца из окна
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Всеволожский городской суд в Ленинградской области не удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения и оставил на свободе 15-летнюю школьницу, которая на днях родила девочку и выбросила её из окна в пакете в посёлке Дубровка. Малолетняя фигурантка будет дожидаться приговора у себя дома, а не в СИЗО.
Горе-мамаше предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего. Малышку нашли благодаря плачу работники ЖКХ и вызвали скорую помощь.