В Ленобласти суд оставил на свободе 15-летнюю мать, выбросившую младенца из окна

Всеволожский городской суд в Ленинградской области не удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения и оставил на свободе 15-летнюю школьницу, которая на днях родила девочку и выбросила её из окна в пакете в посёлке Дубровка. Малолетняя фигурантка будет дожидаться приговора у себя дома, а не в СИЗО.