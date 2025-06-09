Стало известно состояние новорождённой девочки, которую мать выбросила из окна в Ленобласти

В Дубровке Ленинградской области 15-летняя мать выбросила новорождённую дочь из окна своей квартиры. Врачи Всеволожской клинической многопрофильной больницы сообщили, что у ребёнка не выявлено ни одного перелома или серьёзных патологий.

По информации медиков, девочка, которой пока не дали имени, поступила в больницу с сильным переохлаждением и анемией. Однако при осмотре специалисты не обнаружили на её теле даже синяков или царапин. В первые сутки в реанимации удалось стабилизировать состояние новорождённой, и вскоре её перевели в отделение патологии. Врачи уверены, что при дальнейшем уходе малышка вырастет «хорошей и здоровой».

Трагедия произошла несколько дней назад, когда у юной петербурженки начались роды прямо в квартире её парня. Испугавшись, девушка решила завернуть девочку в пакет и выбросить из окна. Местные жители нашли ребёнка под окнами и немедленно вызвали скорую помощь.