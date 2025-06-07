В селе под Красноярском нашли тело новорождённой девочки, завёрнутое в пакет

В Красноярском крае на берегу озера обнаружили тело новорождённого ребёнка, завернутое в полотенце и пакет. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК России по региону.

« В следственные органы поступило сообщение об обнаружении рядом с берегом на озере в районе села Зыково Берёзовского района тела новорождённого ребенка женского пола, завернутого в полотенце и пакет », — говорится в материале.

Не менее шокирующая история произошла ранее в Канске, где местная жительница убила своих троих детей. Мальчиков, которым было семь месяцев и восемь лет, она зарубила топором. Девочку четырёх лет собственноручно задушила. Четвёртому ребенку удалось спастись, поскольку его не было дома на момент преступления. Известно, что обвиняемая наблюдалась у психиатра и являлась прихожанкой баптистской церкви. На данный момент мать задержали. Во время судебного заседания она признала свою вину.