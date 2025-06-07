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Регион
7 июня, 10:03

В селе под Красноярском нашли тело новорождённой девочки, завёрнутое в пакет

В Красноярском крае на берегу озера нашли тело новорождённой девочки

Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае на берегу озера обнаружили тело новорождённого ребёнка, завернутое в полотенце и пакет. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК России по региону.

В Красноярском крае следователи нашли тело младенца на берегу озера. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«В следственные органы поступило сообщение об обнаружении рядом с берегом на озере в районе села Зыково Берёзовского района тела новорождённого ребенка женского пола, завернутого в полотенце и пакет», — говорится в материале.

По данному факту возбуждено уголовное дело, личность матери девочки устанавливаются. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты установят, как наступила смерть малышки.

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Не менее шокирующая история произошла ранее в Канске, где местная жительница убила своих троих детей. Мальчиков, которым было семь месяцев и восемь лет, она зарубила топором. Девочку четырёх лет собственноручно задушила. Четвёртому ребенку удалось спастись, поскольку его не было дома на момент преступления. Известно, что обвиняемая наблюдалась у психиатра и являлась прихожанкой баптистской церкви. На данный момент мать задержали. Во время судебного заседания она признала свою вину.

Юлия Сафиулина
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