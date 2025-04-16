Обезумевшую сибирячку отвезут из СИЗО на психиатрическую экспертизу из-за убийства трёх детей

В Канске арестовали женщину, которая убила троих своих детей, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Решение вынес Центральный районный суд Красноярска, сообщает ГСУ СК России по региону.

Жительнице Канска, обвиняемой в убийстве своих троих детей, избрана мера пресечения. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 02 месяца, то есть по 13 июня 2025 года», — говорится в сообщении.