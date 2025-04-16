Обезумевшую сибирячку отвезут из СИЗО на психиатрическую экспертизу из-за убийства трёх детей
В Красноярске на 2 месяца арестовали жительницу Канска, убившую троих детей
В Канске арестовали женщину, которая убила троих своих детей, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Решение вынес Центральный районный суд Красноярска, сообщает ГСУ СК России по региону.
Жительнице Канска, обвиняемой в убийстве своих троих детей, избрана мера пресечения. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
«В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 02 месяца, то есть по 13 июня 2025 года», — говорится в сообщении.
Во время судебного заседания женщина признала свою вину в совершённом преступлении. Обвиняемая будет содержаться под стражей в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю. Женщине в течение двух недель проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
Напомним, что о трагедии стало известно вчера, 15 апреля. Жительница Канска убила двоих детей при помощи топора, мальчикам было 7 месяцев и 8 лет. Ещё одного ребёнка — девочку 4-х лет женщина задушила. Четвёртый ребёнок смог спастись, его не было дома в момент трагедии. Сообщалось также, что обвиняемая наблюдалась у психиатра и являлась прихожанкой баптистской церкви.