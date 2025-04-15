«‎Мать-дровосек» из Канска играючи описала на допросе зверское убийство дочки и двух сыновей

В Красноярском крае предъявили обвинение 29-летней жительнице Канска, которая убила троих своих детей. Сейчас женщина помещена в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ГСУ СК РФ по региону.

Убившей своих детей жительнице Канска предъявлено обвинение . Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«Следователями первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявлено обвинение 29-летней жительнице города Канска в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трёх малолетних, совершённое с особой жесткостью)», — говорится в сообщении.

На допросе многодетная мать, играя с карандашом, пояснила, что задушила свою 4-летнюю дочь, а семимесячного и восьмилетнего сыновей убила при помощи топора. Следователи продолжают выполнять необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств кровавой расправы и сбор улик против убийцы.