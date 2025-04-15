«Сторонилась всех»: Соседка рассказала о матери-убийце из Канска, зарубившей троих детей
Жительница Канска: Зарубившая детей топором мать была странной и неадекватной
Соседка матери-убийца из Канска рассказала о её неадекватном поведении. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Жительница Канска (Красноярский край), которая зарубила топором четырёхлетнюю дочь и двоих сыновей, отличалась неадекватным поведением, заявила её соседка. По словам женщины, многодетная семья поселилась в доме на улице Герцена около трёх лет назад. Всё это время мать ни с кем не общалась.
Обстановка в Красноярском крае после жестокого убийства детей матерью. Видео © 360.ru
«К детям я не знаю какое отношение, но с соседями она не общалась. Она сторонилась всех. Он ещё более или менее как-то, говорил, здоровался, а она вообще не здоровалась ни с кем. Странно себя так вела. Не общалась, и вообще она какой-то странный человек такой, неадекватный», — отметила собеседница 360.ru.
Подробностей трагедии женщина не знает, потому что в момент кровавой расправы была на даче. Однако она подчеркнула, что семья не отличалась ничем особенным. Дети иногда баловались, шумели, родителей вообще никогда не было слышно.
Напомним, ранее стало известно, что обезумевшая сибирячка зарубила детей топором. Многодетная мать убила троих наследников, а четвёртому повезло остаться в живых, так как его не было дома. Жертвами женщины стали её семимесячный и восьмилетний сыновья, а также четырёхлетняя дочь. Позднее выяснилось, что мать-убийца состояла на учёте у психиатра и посещала баптистскую церковь.