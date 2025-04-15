«Сторонилась всех»: Соседка рассказала о матери-убийце из Канска, зарубившей троих детей

Жительница Канска (Красноярский край), которая зарубила топором четырёхлетнюю дочь и двоих сыновей, отличалась неадекватным поведением, заявила её соседка. По словам женщины, многодетная семья поселилась в доме на улице Герцена около трёх лет назад. Всё это время мать ни с кем не общалась.

Обстановка в Красноярском крае после жестокого убийства детей матерью. Видео © 360.ru

«К детям я не знаю какое отношение, но с соседями она не общалась. Она сторонилась всех. Он ещё более или менее как-то, говорил, здоровался, а она вообще не здоровалась ни с кем. Странно себя так вела. Не общалась, и вообще она какой-то странный человек такой, неадекватный», — отметила собеседница 360.ru.

Подробностей трагедии женщина не знает, потому что в момент кровавой расправы была на даче. Однако она подчеркнула, что семья не отличалась ничем особенным. Дети иногда баловались, шумели, родителей вообще никогда не было слышно.