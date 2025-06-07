В Ленобласти продлили срок задержания 15-летней матери, выбросившей ребёнка в окно

В Ленинградской области продлили срок задержания 15-летней девушке, которая, по данным следствия, выбросила своего новорождённого ребёнка из окна. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Допрос задержанной у следователей. Видео © Telegram / Следком Ленинградской области

Суд пока не избрал подростку меру пресечения, однако постановил продлить задержание ещё на 72 часа. Девушке уже предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство малолетнего» (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По предварительным данным, несовершеннолетняя мать зарегистрирована в Калининском районе Санкт-Петербурга, однако в последние полгода жила у семьи своего молодого человека. Учёбу она забросила, а источник из правоохранительных органов охарактеризовал её образ жизни как «разгульный». СК опубликовал видео, на котором девушка признаёт, что понимает, что сделала, и говорит, что раскаивается. На данный момент расследование продолжается.