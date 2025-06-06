Матерью выброшенного в пакете младенца оказалась 15-летняя петербурженка

Матерью новорождённой девочки, которую выбросили из окна машины в пакете, оказалась 15-летняя петербурженка. Она была задержана и направлена на допрос. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

В ходе беседы с правоохранителями школьница рассказала, что роды начались в квартире её молодого человека. В панике она завернула малыша в пакет и выбросила его в окно, а следы произошедшего попыталась скрыть в ванной комнате. Девушка не намеревалась оставлять ребёнка.