Матерью выброшенного в пакете младенца оказалась 15-летняя петербурженка
Матерью брошенного в Ленобласти ребёнка оказалась 15-летняя петербурженка
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Матерью новорождённой девочки, которую выбросили из окна машины в пакете, оказалась 15-летняя петербурженка. Она была задержана и направлена на допрос. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
В ходе беседы с правоохранителями школьница рассказала, что роды начались в квартире её молодого человека. В панике она завернула малыша в пакет и выбросила его в окно, а следы произошедшего попыталась скрыть в ванной комнате. Девушка не намеревалась оставлять ребёнка.
Напомним, что младенца нашли на Школьной улице в Дубровке Всеволожского района. Малышка родилась всего несколько часов назад, на что указывали следы крови на её теле. Ребёнка с гематомами головы в состоянии средней тяжести экстренно госпитализировали.