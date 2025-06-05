Новорожденную девочку в пакете выбросили из авто в Ленобласти

На Школьной улице в Дубровке Всеволожского района Ленинградской области местные жители нашли новорождённую девочку. Очевидцы рассказали, что её выбросили из машины в пакете, сообщает «Mash на Мойке».

По данным телеграм-канала, малышка родилась всего несколько часов назад, на что указывали следы крови на её теле. Сразу после звонка очевидцев на номер 112 на место происшествия прибыла скорая помощь. Ребёнка с гематомами головы в состоянии средней тяжести экстренно госпитализировали.

Местная полиция проводит проверку по факту случившегося.

«Полицией приняты меры к поиску и установлению личности матери новорожденной», — говорится в сообщении МВД.