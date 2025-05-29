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Регион
29 мая, 04:33

В Башкирии скончался новорождённый малыш, получивший ожоги из-за фена в кровати

В Башкортостане скончался трёхнедельный ребёнок, получивший тяжёлые ожоги от включённого фена. По данным ГУ МЧС по региону, отец младенца положил работающий прибор в детскую кроватку, что привело к возгоранию.

Последствия работы фена в детской кровати. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

Последствия работы фена в детской кровати. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

«Сегодня утром в МЧС Башкортостана поступила информация, что новорождённый малыш, получивший ожоги в квартире в Октябрьском, скончался в больнице», говорится в сообщении ведомства.

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26 мая ребёнок был экстренно госпитализирован в городскую больницу Октябрьского с ожогами 3-4 степени, но спасти его не удалось. Следственным управлением СК РФ по республике возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tokyo Visionary Room

Артём Гапоненко
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