В Башкирии скончался новорождённый малыш, получивший ожоги из-за фена в кровати

В Башкортостане скончался трёхнедельный ребёнок, получивший тяжёлые ожоги от включённого фена. По данным ГУ МЧС по региону, отец младенца положил работающий прибор в детскую кроватку, что привело к возгоранию.

Последствия работы фена в детской кровати. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

«Сегодня утром в МЧС Башкортостана поступила информация, что новорождённый малыш, получивший ожоги в квартире в Октябрьском, скончался в больнице», — говорится в сообщении ведомства.