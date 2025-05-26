Трёхнедельный младенец попал в реанимацию с ожогами из-за фена в кровати

В Башкортостане, в городе Октябрьском, отец положил включённый фен в кроватку своего новорожденного ребёнка. Возникшее возгорание привело к тяжёлым ожогам 3-4 степени у трёхнедельного младенца, которого экстренно госпитализировали.

Врачи оценивают состояние ребёнка как критическое. Реанимационная бригада проконсультировалась с ожоговыми специалистами удалённо. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил, что в больницу к пострадавшему выехали врачи из Республиканской детской клинической больницы Уфы.

«По линии санавиации к маленькому пациенту выезжают реаниматолог и эндоскопист РДКБ», — отметил он в телеграм-канале.