Трёхнедельный младенец попал в реанимацию с ожогами из-за фена в кровати
В Башкирии трёхнедельный младенец получил страшные ожоги из-за фена в кровати
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В Башкортостане, в городе Октябрьском, отец положил включённый фен в кроватку своего новорожденного ребёнка. Возникшее возгорание привело к тяжёлым ожогам 3-4 степени у трёхнедельного младенца, которого экстренно госпитализировали.
Врачи оценивают состояние ребёнка как критическое. Реанимационная бригада проконсультировалась с ожоговыми специалистами удалённо. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил, что в больницу к пострадавшему выехали врачи из Республиканской детской клинической больницы Уфы.
«По линии санавиации к маленькому пациенту выезжают реаниматолог и эндоскопист РДКБ», — отметил он в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что четырёхлетний малыш погиб, упав в заброшенный колодец в Новой Москве. Отчаявшаяся мать, не имея возможности помочь сыну, вызвала спасателей. К сожалению, когда ребёнка извлекли из колодца, он был уже без сознания.