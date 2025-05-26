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26 мая, 09:34

Трёхнедельный младенец попал в реанимацию с ожогами из-за фена в кровати

В Башкирии трёхнедельный младенец получил страшные ожоги из-за фена в кровати

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tokyo Visionary Room

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tokyo Visionary Room

В Башкортостане, в городе Октябрьском, отец положил включённый фен в кроватку своего новорожденного ребёнка. Возникшее возгорание привело к тяжёлым ожогам 3-4 степени у трёхнедельного младенца, которого экстренно госпитализировали.

Врачи оценивают состояние ребёнка как критическое. Реанимационная бригада проконсультировалась с ожоговыми специалистами удалённо. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил, что в больницу к пострадавшему выехали врачи из Республиканской детской клинической больницы Уфы.

«По линии санавиации к маленькому пациенту выезжают реаниматолог и эндоскопист РДКБ», —отметил он в телеграм-канале.

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Ранее сообщалось, что четырёхлетний малыш погиб, упав в заброшенный колодец в Новой Москве. Отчаявшаяся мать, не имея возможности помочь сыну, вызвала спасателей. К сожалению, когда ребёнка извлекли из колодца, он был уже без сознания.

Наталья Демьянова
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