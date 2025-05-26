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26 мая, 09:09

Под Ростовом пенсионер открыл стрельбу по детям из-за черешни

Пенсионер обстрелял детей из-за черешни в Ростовской области, один ребёнок ранен

Пострадавшая девочка и та самая черешня, из-за которой произошёл скандал. Обложка © Telegram / Наша неделя. Пролетарск

Пострадавшая девочка и та самая черешня, из-за которой произошёл скандал. Обложка © Telegram / Наша неделя. Пролетарск

В Пролетарске Ростовской области пожилой мужчина проявил жестокость, открыв стрельбу по школьницам, которые всего лишь сорвали немного черешни возле его дома. Об этом сообщает «Наша неделя. Пролетарск».

По данным телеграм-канала, 23 мая во время прогулки четыре школьницы сорвали черешню с куста, ветви которого свисали на улицу. В итоге одна из девочек получила огнестрельное ранение в плечо. Полиция ведёт расследование по заявлению семьи пострадавшей.

Злоумышленником оказался пожилой местный житель, которого быстро удалось установить. Несмотря на его заявления о том, что он не целился в детей и стрелял лишь в воздух и забор, одна из пуль отрикошетила и ранила ребёнка. В настоящее время проводится проверка, чтобы установить степень его вины и решить вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.

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Ранее сообщалось, что во Владивостоке мужчина выстрелил из травматического пистолета в подростка. 17-летний юноша в итоге был госпитализирован.

Наталья Демьянова
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