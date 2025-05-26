Под Ростовом пенсионер открыл стрельбу по детям из-за черешни

В Пролетарске Ростовской области пожилой мужчина проявил жестокость, открыв стрельбу по школьницам, которые всего лишь сорвали немного черешни возле его дома. Об этом сообщает «Наша неделя. Пролетарск» .

Злоумышленником оказался пожилой местный житель, которого быстро удалось установить. Несмотря на его заявления о том, что он не целился в детей и стрелял лишь в воздух и забор, одна из пуль отрикошетила и ранила ребёнка. В настоящее время проводится проверка, чтобы установить степень его вины и решить вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.