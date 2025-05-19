Во Владивостоке мужчина выстрелил из травматического пистолета в подростка
МВД: Приморец ранил из травмата подростка, распылившего перцовый баллончик
Сотрудники полиции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Rostunova
Во Владивостоке возник конфликт между подростком и 30-летним мужчиной. Во время ссоры несовершеннолетний применил перцовый баллончик, распылив его в лицо оппоненту. В ответ мужчина выстрелил из травматического пистолета. Оба получили травмы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным полиции, инцидент произошёл около жилого дома. Сообщение в полицию поступило от 54-летней местной жительницы. Она сообщила о драке и хлопках, напоминающих выстрелы.
«Установлено, что в ходе конфликта между группой подростков и мужчиной произошёл словесный конфликт, который перерос в драку. Один из участников инцидента, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, распылил перцовый баллончик в лицо 30-летнего оппонента, который в свою очередь произвёл в ответ выстрел из травматического оружия», — говорится в сообщении.
Все фигуранты инцидента опрошены. 30-летний горожанин получил химический ожог глаз, 17-летний подросток также был госпитализирован. Отмечается, что несовершеннолетний находится на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних Владивостока. Расследование продолжается.
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