Во Владивостоке мужчина выстрелил из травматического пистолета в подростка

Во Владивостоке возник конфликт между подростком и 30-летним мужчиной. Во время ссоры несовершеннолетний применил перцовый баллончик, распылив его в лицо оппоненту. В ответ мужчина выстрелил из травматического пистолета. Оба получили травмы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, инцидент произошёл около жилого дома. Сообщение в полицию поступило от 54-летней местной жительницы. Она сообщила о драке и хлопках, напоминающих выстрелы.

«Установлено, что в ходе конфликта между группой подростков и мужчиной произошёл словесный конфликт, который перерос в драку. Один из участников инцидента, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, распылил перцовый баллончик в лицо 30-летнего оппонента, который в свою очередь произвёл в ответ выстрел из травматического оружия», — говорится в сообщении.