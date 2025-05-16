Прибыл для выполнения задания: Один из самых разыскиваемых воров в законе Грузии задержан в Варшаве
RMF FM: В Варшаве задержан разыскиваемый грузинский криминальный авторитет
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В Варшаве задержан один из самых разыскиваемых грузинских криминальных авторитетов. По информации радиостанции RMF FM, он прибыл в Польшу по поддельному паспорту для выполнения неизвестного задания.
Задержание произошло в районе Средместье. В жилище злоумышленника были найдены семь единиц оружия и более 200 патронов. Также задержаны шесть грузин, которые находились с ним в доме в Миньском повете под Варшавой. Как сообщают правоохранительные органы, вор в законе прибыл в Польшу для выполнения задания с использованием оружия.
В ходе обыска у преступной группы изъяты краденое оружие, боеприпасы, наркотики ЛСД и система глушения, используемая при кражах.
Ранее в Туапсе задержали подозреваемый в убийстве криминального авторитета. Заказчик преступления успел скрыться в другом регионе и был найден в Ленинградской области. Исполнитель проник на территорию дома жертвы в селе Дзеберкой и выстрелил в грудь мужчины из ружья, а затем произвёл ещё один прицельный выстрел в голову из пистолета, после чего скрылся с места преступления.