Прибыл для выполнения задания: Один из самых разыскиваемых воров в законе Грузии задержан в Варшаве

В Варшаве задержан один из самых разыскиваемых грузинских криминальных авторитетов. По информации радиостанции RMF FM, он прибыл в Польшу по поддельному паспорту для выполнения неизвестного задания.

Задержание произошло в районе Средместье. В жилище злоумышленника были найдены семь единиц оружия и более 200 патронов. Также задержаны шесть грузин, которые находились с ним в доме в Миньском повете под Варшавой. Как сообщают правоохранительные органы, вор в законе прибыл в Польшу для выполнения задания с использованием оружия.

В ходе обыска у преступной группы изъяты краденое оружие, боеприпасы, наркотики ЛСД и система глушения, используемая при кражах.