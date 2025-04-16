Убийцу криминального авторитета Арсена «Красноярского» поймали на Кубани

Застрелившего криминального авторитета в Туапсе задержали. Об этом сообщили в СК по Краснодарскому краю. В пресс-службе уточнили, что заказчик убийства успел сбежать в другой регион, его нашли в Ленинградской области.

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Согласно данным следствия, 46-летний житель Туапсе решил расправиться со своим соседом, с которым у него продолжительный конфликт. Он обратился к своему 44-летнему знакомому, предложив ему автомобиль в качестве вознаграждения за убийство, тот согласился. Исполнитель проник на территорию дома жертвы в селе Дзеберкой и выстрелил в область груди мужчины из ружья, а затем произвёл ещё один прицельный выстрел в голову из пистолета, после чего скрылся с места преступления.

«С учётом собранных следствием доказательств в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении убийства по найму (п. «3» ч. 2 ст. 105 УК РФ), в подстрекательстве и пособничестве в убийстве по найму (чч. 4, 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следователя судом фигурантам избраны меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.