Российские силовики бросились на поиски вора в законе Ники Гагринского

Вор в законе Ника Гагринский (настоящее имя — Нико Дгебуадзе) объявлен в федеральный розыск. По данным SHOT, на смоленского авторитета возбудили уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

По информации телеграм-канала, 43-летний Дгебуадзе продолжает поддерживать преступные традиции и обычаи на территории Смоленской области и даже организовал в регионе сходку с местными авторитетами.

Гагринский дважды судим, он отбывал наказания в российских колониях за хранение и распространение наркотиков. Сейчас он снова попал в поле зрения оперативников и был объявлен в федеральный розыск. На него возбудили уголовное дело за занятие высшего положения в преступной иерархии — ему грозит до 15 лет лишения свободы.