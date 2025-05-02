Российские силовики бросились на поиски вора в законе Ники Гагринского
SHOT: В федеральный розыск объявлен вор в законе Ника Гагринский
Ника Гагринский. Обложка © YouTube / ПРАЙМ КРАЙМ
Вор в законе Ника Гагринский (настоящее имя — Нико Дгебуадзе) объявлен в федеральный розыск. По данным SHOT, на смоленского авторитета возбудили уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
По информации телеграм-канала, 43-летний Дгебуадзе продолжает поддерживать преступные традиции и обычаи на территории Смоленской области и даже организовал в регионе сходку с местными авторитетами.
Гагринский дважды судим, он отбывал наказания в российских колониях за хранение и распространение наркотиков. Сейчас он снова попал в поле зрения оперативников и был объявлен в федеральный розыск. На него возбудили уголовное дело за занятие высшего положения в преступной иерархии — ему грозит до 15 лет лишения свободы.
А ранее Life.ru сообщал, что в Тбилиси убили 60-летнего криминального авторитета Левана Джангвеладзе, брата вора в законе Мераба Сухумского. В него было выпущено девять пуль. На фоне происшествия в криминальной среде нарастает напряжение.