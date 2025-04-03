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3 апреля, 14:18

Назад в 90-е: В криминальной среде зреют новые кровопролития из-за убийства Джангвеладзе

Редактор Харина: Воров в законе ждут стычки после убийства Джангвеладзе

В криминальной среде нарастает напряжение после убийства 60-летнего авторитета Левана Джангвеладзе в Тбилиси, сообщила редактор информационного агентства «Прайм Крайм» Лиля Харина в беседе с «Лентой.ру». Преступник был братом известного вора в законе Мераба Джангвеладзе, который считается одним из самых влиятельных воров на постсоветском пространстве.

Харина отметила, что покушение на Левана стало самым громким с момента убийства главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова в 2020 году. Она считает, что последствия этого инцидента для Джангвеладзе будут гораздо серьёзнее.

По словам Хариной, окружение Мераба давно выражало недовольство его бездействием в условиях угрозы для их жизни. Она предположила, что его возраст и новая молодая жена могли повлиять на его нежелание вступать в конфликты. Тем не менее его враги не оставили ему выбора, и теперь он должен ответить за сложившуюся ситуацию. Она добавила, что противники авторитета не остановятся на достигнутом, поскольку живой Мераб представляет для них серьёзную угрозу.

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Напомним, в Тбилиси убили 60-летнего Левана Джангвеладзе, брата вора Мераба Сухумского. В него было выпущено девять пуль, некоторые из них, по словам очевидцев, попали в кафе рядом с местом убийства, выбив стёкла.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmitrijs Bindemanis

Александра Мышляева
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