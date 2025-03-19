На Ставрополье осудили экстрадированного из Танзании соратника Деда Хасана

К десяти годам колонии строгого режима приговорили вора в законе Владимира Жураковского, экстрадированного из Танзании. Он был соратником известного преступного авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана). На протяжении более 20 лет он управлял преступным миром Ставрополя, занимаясь сбором денег, разрешением споров криминальных элементов и передачей средств на нужды преступной среды.

«Более 20 лет он управлял преступными элементами, действовавшими на территории региона, организовывал сбор денежных средств, разрешал спорные ситуации среди лиц, поддерживавших криминальную субкультуру, вырученные денежные средства передавал на нужды криминального мира», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, также наложил на Жураковского штраф в размере 1 миллиона рублей и ограничил его свободу на один год. Он признан виновным по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.