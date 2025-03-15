В Тбилиси застрелили брата вора в законе Мераба Сухумского
В центре Тбилиси убит Леван Джангвеладзе, брат вора Мераба Сухумского
В центре Тбилиси расстреляли 60-летнего Левана Джангвеладзе. Мужчина был братом одного из влиятельных воров в законе Мераба Сухумского. Об этом сообщают местные СМИ.
В центре Тбилиси расстреляли 60-летнего Левана Джангвеладзе. Видео © SHOT
Джангвеладзе убили накануне вечером на улице Чавчавадзе. Киллер поджидал его некоторое время возле ресторана, после чего расстрелял и скрылся с места преступления. Всего в брата Сухумского было выпущено девять пуль, некоторые из них, по словам очевидцев, попали в кафе рядом с местом убийства, выбив стёкла.
Леван Джангвеладзе. Фото © SHOT
МВД Грузии ведёт следствие, но подозреваемый пока не задержан. Известно, что Леван прилетел в город из-за границы на похороны знакомого, по Тбилиси передвигался в сопровождении охраны. По одной из версий, убийство связано с конфликтом между Джангвеладзе и Шакро Молодым. По данным SHOT, погибшему принадлежали три компании в Москве, которые занимались типографией.
Леван Джангвеладзе участвовал во всех криминальных войнах своего брата Мераба Сухумского, также вёл его дела, в том числе легальный бизнес. Его имя связывали с ликвидацией Япончика и Деда Хасана. Среди его друзей — лидер Таганского ОПГ Игорь Жирноклеев, которого сейчас судят по обвинению в создании и участии в ОПГ.
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