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15 марта, 11:31
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В Тбилиси застрелили брата вора в законе Мераба Сухумского

В центре Тбилиси убит Леван Джангвеладзе, брат вора Мераба Сухумского

В центре Тбилиси расстреляли 60-летнего Левана Джангвеладзе. Мужчина был братом одного из влиятельных воров в законе Мераба Сухумского. Об этом сообщают местные СМИ.

В центре Тбилиси расстреляли 60-летнего Левана Джангвеладзе. Видео © SHOT

Джангвеладзе убили накануне вечером на улице Чавчавадзе. Киллер поджидал его некоторое время возле ресторана, после чего расстрелял и скрылся с места преступления. Всего в брата Сухумского было выпущено девять пуль, некоторые из них, по словам очевидцев, попали в кафе рядом с местом убийства, выбив стёкла.

Леван Джангвеладзе. Фото © SHOT

Леван Джангвеладзе. Фото © SHOT

МВД Грузии ведёт следствие, но подозреваемый пока не задержан. Известно, что Леван прилетел в город из-за границы на похороны знакомого, по Тбилиси передвигался в сопровождении охраны. По одной из версий, убийство связано с конфликтом между Джангвеладзе и Шакро Молодым. По данным SHOT, погибшему принадлежали три компании в Москве, которые занимались типографией.

Леван Джангвеладзе участвовал во всех криминальных войнах своего брата Мераба Сухумского, также вёл его дела, в том числе легальный бизнес. Его имя связывали с ликвидацией Япончика и Деда Хасана. Среди его друзей — лидер Таганского ОПГ Игорь Жирноклеев, которого сейчас судят по обвинению в создании и участии в ОПГ.

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Обложка ©

SHOT

Алена Пенчугина
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