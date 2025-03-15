В Тбилиси застрелили брата вора в законе Мераба Сухумского

В центре Тбилиси расстреляли 60-летнего Левана Джангвеладзе. Мужчина был братом одного из влиятельных воров в законе Мераба Сухумского. Об этом сообщают местные СМИ.

В центре Тбилиси расстреляли 60-летнего Левана Джангвеладзе. Видео © SHOT

Джангвеладзе убили накануне вечером на улице Чавчавадзе. Киллер поджидал его некоторое время возле ресторана, после чего расстрелял и скрылся с места преступления. Всего в брата Сухумского было выпущено девять пуль, некоторые из них, по словам очевидцев, попали в кафе рядом с местом убийства, выбив стёкла.

Леван Джангвеладзе. Фото © SHOT

МВД Грузии ведёт следствие, но подозреваемый пока не задержан. Известно, что Леван прилетел в город из-за границы на похороны знакомого, по Тбилиси передвигался в сопровождении охраны. По одной из версий, убийство связано с конфликтом между Джангвеладзе и Шакро Молодым. По данным SHOT, погибшему принадлежали три компании в Москве, которые занимались типографией.