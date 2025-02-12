На «вора в законе № 1» Шакро Молодого могут завести новое уголовное дело

По информации телеграм-канала, в сентябре прошлого года Захарий Калашов приехал на встречу авторитетов и других участников преступного мира, на которой обсуждалось, кто будет «смотрящим» за регионом. В ходе встречи им был избран трижды судимый 35-летний Марсель Гасанов, известный в криминальном мире как Марсель Махачкалинский. Впервые он был осуждён на семь лет за разбой в 2010 году. Спустя девять лет его условно осудили на год и четыре месяца по статье о незаконном хранении оружия. В 2021 году — третий приговор для Гасанова. Тогда его привлекли к ответственности за пьяную езду.