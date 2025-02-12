На «вора в законе № 1» Шакро Молодого могут завести новое уголовное дело
Шакро Молодой. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
«Вор в законе № 1» Шакро Молодой (Захарий Калашов) может попасть под уголовное дело о занятии высшего положения в криминальном мире. Как пишет SHOT, после выхода на свободу 71-летний авторитет посетил сходку решал в Свердловской области и короновал «смотрящим» за регионом трижды судимого Марселя Махачкалинского.
По информации телеграм-канала, в сентябре прошлого года Захарий Калашов приехал на встречу авторитетов и других участников преступного мира, на которой обсуждалось, кто будет «смотрящим» за регионом. В ходе встречи им был избран трижды судимый 35-летний Марсель Гасанов, известный в криминальном мире как Марсель Махачкалинский. Впервые он был осуждён на семь лет за разбой в 2010 году. Спустя девять лет его условно осудили на год и четыре месяца по статье о незаконном хранении оружия. В 2021 году — третий приговор для Гасанова. Тогда его привлекли к ответственности за пьяную езду.
Теперь в отношении Марселя Махачкалинского возбуждено дело по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», ему грозит до 15 лет колонии. Сейчас он задержан. У него уже прошли обыски.
Шакро Молодой был одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в России с начала 90-х годов. Калашов был приговорён к девяти годам и 10 месяцам, но отсидел около шести лет. В марте 2024 года стало известно об освобождении криминального авторитета из краснодарской колонии строгого режима по УДО. Шакро Молодой тайно покинул ИК в кузове «газели», сопровождаемой чёрным кроссовером Haval. Однако адвокат заявил, что вор в законе вышел не по УДО, а по состоянию здоровья и сразу был доставлен в краснодарскую больницу.