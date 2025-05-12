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Регион
12 мая, 00:18

Напавшего на девушку в Волгодонске похитителя задержали в Элисте

Попытка похищения девушки в Волгодонске. Обложка © VK / Найдись | Волгодонск

Попытка похищения девушки в Волгодонске. Обложка © VK / Найдись | Волгодонск

По факту нападения и попытки похищения девушки в Волгодонске Ростовской области возбудили уголовное дело. Как сообщает управление СК России по региону, подозреваемого задержали в Элисте.

По данным следствия, предполагаемым похитителем оказался 37-летний житель Республики Калмыкии. В ближайшее время его должны доставить к следователю для допроса и других следственных действий.

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Как сообщал Life.ru, инцидент произошёл на улице Гагарина в Волгодонске. Неизвестный мужчина внезапно напал на 19-летнюю девушку со спины, схватил и попытался увести силой. Попытку похищения сорвал школьник. Происходящее сняла камера наблюдения.

Лия Мурадьян
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