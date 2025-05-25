Целились в бутылки: В Петербурге женщина чуть не пострадала от оконных «снайперов»
ГУ МВД: В Петербурге задержаны пять человек, устроивших стрельбу из окна
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В Калининском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали четверых мужчин и женщину после жалобы местной жительницы на стрельбу из окна, о чём сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ. По словам 32-летней петербурженки, когда она проходила мимо дома на улице Академика Байкова, в её сторону прозвучали несколько выстрелов с пятого этажа.
«Прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы полиции из квартиры, откуда, предположительно, стреляли, в отдел полиции были доставлены четверо в возрасте от 26 до 39 лет, а также их 31-летняя подруга. Трое из числа задержанных ранее были неоднократно судимы», — говорится в сообщении.
По предварительной версии, стрельба велась из пневматического оружия. Задержанные объяснили случившееся тем, что якобы стреляли по бутылкам во дворе, а пуля случайно рикошетом полетела в сторону прохожей. К счастью, женщина не пострадала.
В полиции уточнили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведётся проверка обстоятельств, изымается оружие и допрашиваются участники вечеринки.
Это не первый случай неконтролируемой стрельбы в общественных местах. Так, в Воронежской области на вокзале города Россошь 38-летний Владимир Токарев открыл огонь из пистолета с глушителем после ссоры. Сначала он выстрелил в оппонента, затем по случайным прохожим, после чего его задержали. А под Новосибирском бывший силовик стрелял по дачникам, укрывшись в доме с незарегистрированным ружьём. Его взяли только после вмешательства бойцов ГБР.