Задержан мужчина, расстрелявший людей на вокзале в Россоши

Как напоминает SHOT, 23 мая Токарев, выпивая пиво на улице, вступил в конфликт с другим мужчиной из-за нескольких резких замечаний. В ходе ссоры он достал оружие и выстрелил в оппонента, пуля прошла навылет. Затем, не останавливаясь, он открыл огонь по случайным прохожим и скрылся с места происшествия. Ему удавалось скрываться до момента задержания. Против Токарева возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.