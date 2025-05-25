Задержан мужчина, расстрелявший людей на вокзале в Россоши
Задержан 38-летний Владимир Токарев, устроивший стрельбу из пистолета с глушителем на городском вокзале в Россоши Воронежской области. Сейчас его допрашивают следователи.
Владимир Токарев открыл стрельбу по людям на вокзале в Россоши. Фото © Telegram / SHOT
Как напоминает SHOT, 23 мая Токарев, выпивая пиво на улице, вступил в конфликт с другим мужчиной из-за нескольких резких замечаний. В ходе ссоры он достал оружие и выстрелил в оппонента, пуля прошла навылет. Затем, не останавливаясь, он открыл огонь по случайным прохожим и скрылся с места происшествия. Ему удавалось скрываться до момента задержания. Против Токарева возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
Напомним, днём 23 мая мужчина совершил вооружённое нападение в людном месте, два человека получили ранения. Один из них был экстренно госпитализирован, его жизни сейчас ничего не угрожает. Нападавший скрылся с места преступления до прибытия правоохранительных органов. Личность преступника была оперативно установлена. СК возбудил уголовное дело.
Обложка © Telegram / SHOT