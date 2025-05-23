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23 мая, 19:40

СК возбудил уголовное дело после стрельбы по людям на вокзале в Россоши

Открывший огонь мужчина. Обложка © Telegram / SHOT

Открывший огонь мужчина. Обложка © Telegram / SHOT

СК РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы у железнодорожного вокзала в Россоши (Воронежская область), где неизвестный открыл огонь по прохожим. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и изъятие вещественных доказательств.

Личность стрелявшего по людям в Россоши установлена, введён план «перехват»
Личность стрелявшего по людям в Россоши установлена, введён план «перехват»

Напомним, днём 23 мая неустановленный мужчина совершил вооружённое нападение в людном месте, в результате чего один человек получил огнестрельное ранение в грудную клетку. Пострадавший был экстренно госпитализирован, его жизни сейчас ничего не угрожает. Нападавший скрылся с места преступления до прибытия правоохранительных органов.

Артём Гапоненко
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