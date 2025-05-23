СК возбудил уголовное дело после стрельбы по людям на вокзале в Россоши

СК РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы у железнодорожного вокзала в Россоши (Воронежская область), где неизвестный открыл огонь по прохожим. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и изъятие вещественных доказательств.