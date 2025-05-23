Неизвестный мужчина расстрелял из пистолета людей на вокзале в городе Россошь Воронежской области. Сейчас его разыскивают по всему региону, сообщает Telegram-канал SHOT.

Неизвестный открыл стрельбу по людям на вокзале в Россоши. Видео © SHOT

Неизвестный открыл стрельбу по людям на вокзале в Россоши. Фото © SHOT

Преступник. Фото © SHOT

Стрельба началась вечером 23 мая около 17:15. Выстрелы записали камеры наблюдения. На записи видно, как мужчина в чёрном сначала стоял с бутылкой пива, а затем вдруг достал оружие и сделал несколько выстрелов. Стрелял в основном в прохожих, а также в продавцов в палатках, включая женщин.

После серии выстрелов, мужчина убежал. Ранения получили два человека. По предварительным данным, вооружённому мужчине 38 лет. Ориентировки на него разослали всем постам.