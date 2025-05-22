Добрый сибирский пенсионер напился и попытался расстрелять соседей из ружья
В Новосибирской области задержали бывшего силовика за стрельбу по дачникам
Задержание стрелявшего. Обложка © VK / Агентство безопасности Гвардия
Под Новосибирском экс-силовик открыл стрельбу по дачникам в садовом товариществе «Ивушка» в посёлке Мочище, сообщает агентство безопасности «Гвардия». По словам встревоженных местных жителей, обычно добрый пенсионер после употребления алкоголя становится буйным агрессором.
На этот раз, находясь в нетрезвом состоянии, он взял ружьё и начал стрелять, укрывшись в своем дачном домике и угрожая соседям.
«Встревоженные жители садового товарищества рассказали про своего соседа, который в обычное время милый и добрый пенсионер, а после употребления спиртного превращается в буйного агрессора. Такие метаморфозы происходили и раньше, но в этот раз пожилой мужчина под воздействием выпивки схватился за ружье и открыл огонь», — рассказали в пресс-службе «Гвардии».
Сотрудники ГБР задержали стрелка, который, как выяснили полицейские, ранее работал в правоохранительных органах, а ружьё его оказалось незарегистрированным.
Ранее Life.ru писал, что в Южной Осетии 68-летний житель региона напал на министра внутренних дел республики Алана Гучмазова с палкой. Чиновник сделал замечание мужчине и попросил его вести себя спокойнее, но пенсионер схватил палку и несколько раз ударил Гучмазова по руке.