Добрый сибирский пенсионер напился и попытался расстрелять соседей из ружья

Под Новосибирском экс-силовик открыл стрельбу по дачникам в садовом товариществе «Ивушка» в посёлке Мочище, сообщает агентство безопасности «Гвардия». По словам встревоженных местных жителей, обычно добрый пенсионер после употребления алкоголя становится буйным агрессором.

На этот раз, находясь в нетрезвом состоянии, он взял ружьё и начал стрелять, укрывшись в своем дачном домике и угрожая соседям.

«Встревоженные жители садового товарищества рассказали про своего соседа, который в обычное время милый и добрый пенсионер, а после употребления спиртного превращается в буйного агрессора. Такие метаморфозы происходили и раньше, но в этот раз пожилой мужчина под воздействием выпивки схватился за ружье и открыл огонь», — рассказали в пресс-службе «Гвардии».

Сотрудники ГБР задержали стрелка, который, как выяснили полицейские, ранее работал в правоохранительных органах, а ружьё его оказалось незарегистрированным.