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12 мая, 11:05

В Южной Осетии пьяный пенсионер отлупил палкой главу МВД республики

«Сапа Цхинвал»: Житель Южной Осетии напал с палкой на главу МВД республики

Житель Осетии. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Житель Осетии. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Южной Осетии 68-летний местный житель напал с палкой на главу МВД республики Алана Гучмазова, об этом сообщает телеграм-канал «Сапа Цхинвал».

Инцидент произошёл 10 мая в селе Дзауского района. Именно в этот день Гучмазов прибыл в населённый пункт во время рабочей поездки. Однако вместо радостного приветствия главу МВД встретил буйный пенсионер. Руководитель ведомства сделал замечание мужчине и попросил вести себя потише, но местный житель предпочёл дальше продолжить свой дебош.

Вскоре мужчина схватился за палку и несколько раз ударил ей главу МВД по руке. Полицейским удалось задержать буйного, его заключили в камеру временного заключения. Результаты медицинского освидетельствования показали, что в момент потасовки пенсионер был пьян.

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Ранее Life.ru сообщал, что жительница Каменска-Уральского намеренно сняла своих собак, стаффорда и шарпея, с поводка и натравила их на мужчину. В результате нападения пострадавший получил серьёзные травмы — множественные глубокие укусы по всему телу, тяжёлые повреждения лица и рваные раны на ноге, достигающие кости.

Алиса Хуссаин
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