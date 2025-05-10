На Урале женщина потехи ради натравила бойцовских собак на избитого мужчину

В Каменске-Уральском произошёл вопиющий случай нападения собак на человека, который сейчас расследуют правоохранительные органы. По информации юриста Юлии Майоровой, представляющей интересы пострадавших, инцидент произошёл вечером 10 мая у магазина на улице Каменской, где хозяйка стаффорда и шарпея намеренно спустила собак с поводка и натравила их на мужчину.

Согласно показаниям жены пострадавшего, всё началось с того, что неизвестная женщина неожиданно ударила её в спину, когда они с мужем зашли в магазин. Когда супруг попытался заступиться, двое сопровождавших хозяйку собак мужчин начали его избивать, после чего женщина сознательно направила своих животных на беззащитного человека. В результате нападения пострадавший получил тяжёлые травмы — многочисленные глубокие укусы по всему телу, серьёзные повреждения лица и рваные раны на ноге вплоть до кости. В настоящее время он находится в больнице в тяжёлом состоянии.

«Хозяйка псов шла за мной и ударила меня в спину. Это было неожиданно, я упала. Муж начал за меня заступаться, и на него напал мужчина, который эту женщину сопровождал. Тут подбежал ещё какой-то человек — моего супруга они избивали вдвоём. А потом хозяйка спустила собак с поводка и сказала им «Фас». А они начали рвать мужа», — приводит слова жены пострадавшего юрист.

Полиция уже возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои), максимальное наказание по которой предусматривает до двух лет лишения свободы. По информации пресс-службы свердловского главка МВД, начальник ОВД Каменска-Уральского майор полиции Иван Каркавин лично контролирует ход расследования. Правоохранители опросили пострадавшего и его жену, а также свидетелей происшествия, и сейчас активно разыскивают хозяев собак, скрывшихся с места преступления.

Майорова также обратилась к депутату Вячеславу Вегнеру с призывом ужесточить ответственность владельцев потенциально опасных пород собак. Она выразила серьёзные опасения, что этих животных могли специально дрессировать для нападения на людей, что создаёт реальную угрозу повторения подобных инцидентов. По словам Майоровой, данный случай требует особого внимания властей и пересмотра существующего законодательства в сфере содержания опасных животных.