День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 07:19

Соседская собака чуть не растерзала 3-летнюю петербурженку в Псковской области

Злая собака. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr.Sutun photographer

Злая собака. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr.Sutun photographer

В Псковской области собака укусила за голову маленькую жительницу Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.

Травма головы у ребёнка. Фото © 78.ru

Травма головы у ребёнка. Фото © 78.ru

Инцидент произошёл вечером 4 мая, когда трёхлетняя Люба вместе с братом играла во дворе, а родители находились поблизости, в саду. В это время соседи выводили свою собаку на прогулку, и девочка подошла к животному. Поскольку ранее пёс не проявлял агрессии по отношению к ребёнку, взрослые не беспокоились. Но спустя некоторое время они услышали лай и плач Любы. Девочка в слезах сразу побежала к родителям.

Ребёнка госпитализировали с поверхностными ранами головы. Сейчас Люба находится в хирургическом отделении больницы, её состояние оценивается как средней степени тяжести.

Мальчику, искусанному собаками в Сочи, сделают пластику лица
Мальчику, искусанному собаками в Сочи, сделают пластику лица

Ранее Life.ru сообщал, что в Оренбургской области на 10-летнего мальчика напала бездомная собака. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Крупный алабай напал на ребёнка, который катался на велосипеде. После случившегося мальчику срочно понадобилась медицинская помощь — врачи зашивали раны на голове.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Животные
  • Дети
  • Происшествия
  • Псковская область
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar