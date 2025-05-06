Соседская собака чуть не растерзала 3-летнюю петербурженку в Псковской области
Злая собака. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr.Sutun photographer
В Псковской области собака укусила за голову маленькую жительницу Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.
Травма головы у ребёнка. Фото © 78.ru
Инцидент произошёл вечером 4 мая, когда трёхлетняя Люба вместе с братом играла во дворе, а родители находились поблизости, в саду. В это время соседи выводили свою собаку на прогулку, и девочка подошла к животному. Поскольку ранее пёс не проявлял агрессии по отношению к ребёнку, взрослые не беспокоились. Но спустя некоторое время они услышали лай и плач Любы. Девочка в слезах сразу побежала к родителям.
Ребёнка госпитализировали с поверхностными ранами головы. Сейчас Люба находится в хирургическом отделении больницы, её состояние оценивается как средней степени тяжести.
Ранее Life.ru сообщал, что в Оренбургской области на 10-летнего мальчика напала бездомная собака. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Крупный алабай напал на ребёнка, который катался на велосипеде. После случившегося мальчику срочно понадобилась медицинская помощь — врачи зашивали раны на голове.