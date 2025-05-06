Соседская собака чуть не растерзала 3-летнюю петербурженку в Псковской области

Инцидент произошёл вечером 4 мая, когда трёхлетняя Люба вместе с братом играла во дворе, а родители находились поблизости, в саду. В это время соседи выводили свою собаку на прогулку, и девочка подошла к животному. Поскольку ранее пёс не проявлял агрессии по отношению к ребёнку, взрослые не беспокоились. Но спустя некоторое время они услышали лай и плач Любы. Девочка в слезах сразу побежала к родителям.