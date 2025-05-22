Стрельба произошла возле штаб-квартиры ЦРУ

Возле штаб-квартиры американского Центрального разведывательного управления США в Лэнгли произошла стрельба. По данным CNBC, пострадал один человек — его ранили сотрудники службы безопасности.

«Возле штаб-квартиры ЦРУ произошел инцидент, на который отреагировали правоохранительные органы», — заявили там.