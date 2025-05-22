Стрельба произошла возле штаб-квартиры ЦРУ
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Возле штаб-квартиры американского Центрального разведывательного управления США в Лэнгли произошла стрельба. По данным CNBC, пострадал один человек — его ранили сотрудники службы безопасности.
«Возле штаб-квартиры ЦРУ произошел инцидент, на который отреагировали правоохранительные органы», — заявили там.
По данным CBS News, пострадавшая — женщина. ЦРУ выпустило предупреждение, что главный вход в штаб-квартиру закрыт до дальнейшего уведомления.
А накануне в Вашингтоне 30-летний мужчина открыл огонь возле Столичного еврейского музея. В этот момент с мероприятия выходили сотрудники Посольства Израиля, двое скончались на месте, ещё несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Позже стало известно, что полиция смогла задержать подозреваемого. Он более десяти минут оставался на месте происшествия до прибытия полиции, притворяясь свидетелем.