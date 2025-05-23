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Регион
23 мая, 18:36

Личность стрелявшего по людям в Россоши установлена, введён план «перехват»

В Воронежской области установили личность стрелявшего по людям на вокзале в Россоши. Им оказался 38-летний Владимир Токарев, у которого есть судимость за разбой. В регионе ввели план «перехват». Как сообщает Telegram-канал SHOT, он поссорился с другим мужчиной и после очередной перепалки достал пистолет.

В Воронежской области ищут стрелявшего по людям. Обложка © Telegram / SHOT

В Воронежской области ищут стрелявшего по людям. Обложка © Telegram / SHOT

Токарев выстрелил оппоненту в спину, пуля прошла навылет. Сейчас пострадавший в тяжёлом состоянии находится в больнице. Ему сделали операцию. Также несколько выстрелов преступник сделал в сторону случайных прохожих.

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Как сообщал Life.ru, после серии выстрелов вооружённый мужчина скрылся с места происшествия. Сейчас его продолжают разыскивать в Россоши и ближайших городах и посёлках.

SHOT

Лия Мурадьян
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