Личность стрелявшего по людям в Россоши установлена, введён план «перехват»

В Воронежской области установили личность стрелявшего по людям на вокзале в Россоши. Им оказался 38-летний Владимир Токарев, у которого есть судимость за разбой. В регионе ввели план «перехват». Как сообщает Telegram-канал SHOT, он поссорился с другим мужчиной и после очередной перепалки достал пистолет.

В Воронежской области ищут стрелявшего по людям. Обложка © Telegram / SHOT

Токарев выстрелил оппоненту в спину, пуля прошла навылет. Сейчас пострадавший в тяжёлом состоянии находится в больнице. Ему сделали операцию. Также несколько выстрелов преступник сделал в сторону случайных прохожих.