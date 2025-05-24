Четырёхлетний малыш погиб, упав в заброшенный колодец в Новой Москве

По данным SHOT, страшная трагедия разыгралась в садовом товариществе «Полесье». Маленький мальчик, играя, случайно забежал на заброшенный участок и упал в ничем не огороженный старый колодец. Отчаявшаяся мать, не имея возможности помочь сыну, вызвала спасателей. К сожалению, когда ребёнка извлекли из колодца, он был уже без сознания. Несмотря на все усилия врачей скорой помощи, спасти его не удалось. Сейчас мать находится в состоянии глубокого шока, с ней работают полицейские и психологи. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.