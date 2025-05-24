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24 мая, 18:19

Четырёхлетний малыш погиб, упав в заброшенный колодец в Новой Москве

Заброшенный колодец, куда угодил малыш. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Заброшенный колодец, куда угодил малыш. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Четырёхлетний ребёнок упал в заброшенный колодец в Троицком округе Москвы. Малыш, к сожалению, погиб.

По данным SHOT, страшная трагедия разыгралась в садовом товариществе «Полесье». Маленький мальчик, играя, случайно забежал на заброшенный участок и упал в ничем не огороженный старый колодец. Отчаявшаяся мать, не имея возможности помочь сыну, вызвала спасателей. К сожалению, когда ребёнка извлекли из колодца, он был уже без сознания. Несмотря на все усилия врачей скорой помощи, спасти его не удалось. Сейчас мать находится в состоянии глубокого шока, с ней работают полицейские и психологи. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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Наталья Демьянова
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