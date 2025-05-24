Малыша нашли мёртвым во время тушения огня в частном доме Бурятии

В селе Билютай Бурятии при пожаре в частном доме погиб ребёнок, о чём сообщил о управление МЧС по республике. Причины произошедшего неизвестны.

Трагедия произошла в Бичурском районе республики. В частном жилом доме вспыхнул огонь. На место прибыли пожарные, и во время работ они нашли в помещении тело ребёнка, которому, по предварительным данным, было около трёх лет.