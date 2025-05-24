Малыша нашли мёртвым во время тушения огня в частном доме Бурятии
МЧС Бурятии: Пожар унёс жизнь трёхлетнего ребёнка в частном доме
Обложка © freepik/Freepik
В селе Билютай Бурятии при пожаре в частном доме погиб ребёнок, о чём сообщило управление МЧС по республике. Причины произошедшего неизвестны.
Трагедия произошла в Бичурском районе республики. В частном жилом доме вспыхнул огонь. На место прибыли пожарные, и во время работ они нашли в помещении тело ребёнка, которому, по предварительным данным, было около трёх лет.
Сейчас на месте продолжают работать 6 спасателей и 3 единицы техники. Ведётся проливка конструкций, чтобы исключить повторное возгорание. По факту случившегося назначена проверка.
Аналогичный случай произошел в Челябинской области, при пожаре в доме участника СВО погибли четверо детей, оставленные на попечение родственников, Совсем недавно и в столичной многоэтажке на Широкой улице огонь травмировал семерых, включая двоих детей — возгорание охватило 40 квадратных метров.