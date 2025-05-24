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24 мая, 14:26

Малыша нашли мёртвым во время тушения огня в частном доме Бурятии

МЧС Бурятии: Пожар унёс жизнь трёхлетнего ребёнка в частном доме

Обложка © freepik/Freepik

Обложка © freepik/Freepik

В селе Билютай Бурятии при пожаре в частном доме погиб ребёнок, о чём сообщило управление МЧС по республике. Причины произошедшего неизвестны.

Трагедия произошла в Бичурском районе республики. В частном жилом доме вспыхнул огонь. На место прибыли пожарные, и во время работ они нашли в помещении тело ребёнка, которому, по предварительным данным, было около трёх лет.

Сейчас на месте продолжают работать 6 спасателей и 3 единицы техники. Ведётся проливка конструкций, чтобы исключить повторное возгорание. По факту случившегося назначена проверка.

Пожар произошёл в отделе полиции в Санкт-Петербурге, здание могли поджечь
Пожар произошёл в отделе полиции в Санкт-Петербурге, здание могли поджечь

Аналогичный случай произошел в Челябинской области, при пожаре в доме участника СВО погибли четверо детей, оставленные на попечение родственников, Совсем недавно и в столичной многоэтажке на Широкой улице огонь травмировал семерых, включая двоих детей — возгорание охватило 40 квадратных метров.

Милена Скрипальщикова
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