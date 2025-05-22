Двое детей и пятеро взрослых пострадали при пожаре в многоэтажном доме в Москве

В одной из квартир многоэтажного дома в Москве на Широкой улице вспыхнул крупный пожар. К сожалению, этот инцидент обернулся травмами для семи человек, среди которых двое детей. Возгорание удалось ликвидировать, сообщает пресс-служба столичного МЧС.

Пламя охватило личные вещи и мебель на седьмом этаже, стремительно распространившись на сорок квадратных метров жилого пространства. Густой дым и высокая температура создали критическую ситуацию для жильцов.

На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы. В тушении ведомство задействовало 41 специалиста и 11 единиц техники. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных, возгорание было полностью локализовано и ликвидировано.

Семеро москвичей, в том числе двое юных жителей, получили различные повреждения. Их состояние в данный момент уточняется, медики оказывают необходимую помощь.