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22 мая, 05:37

Двое детей и пятеро взрослых пострадали при пожаре в многоэтажном доме в Москве

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / NickolayV

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / NickolayV

В одной из квартир многоэтажного дома в Москве на Широкой улице вспыхнул крупный пожар. К сожалению, этот инцидент обернулся травмами для семи человек, среди которых двое детей. Возгорание удалось ликвидировать, сообщает пресс-служба столичного МЧС.

Пламя охватило личные вещи и мебель на седьмом этаже, стремительно распространившись на сорок квадратных метров жилого пространства. Густой дым и высокая температура создали критическую ситуацию для жильцов.

На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы. В тушении ведомство задействовало 41 специалиста и 11 единиц техники. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных, возгорание было полностью локализовано и ликвидировано.

Семеро москвичей, в том числе двое юных жителей, получили различные повреждения. Их состояние в данный момент уточняется, медики оказывают необходимую помощь.

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Ранее в центре российской столицы произошёл пожар в ресторане «Мармарис», где подают блюда турецкой кухни. Предположительно, огонь возник в вентиляционной вытяжке, после чего на место были вызваны пожарные.

Владимир Озеров
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