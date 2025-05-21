Пожар охватил детский лагерь «Огонёк» в Забайкалье

В Забайкальском крае пожарные тушат возгорание в детском лагере «Огонёк». Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По предварительной информации, пламя распространилось на площади 120 квадратов. Огонь охватил один из корпусов лагеря. В тушении пожара задействованы 50 специалистов и 11 единиц техники. Дополнительные сложности пожарным создаёт сухая ветреная погода. Информации о пострадавших не поступало.