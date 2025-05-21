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21 мая, 09:32

Пожар охватил детский лагерь «Огонёк» в Забайкалье

В Забайкальском крае 50 специалистов тушат пожар в детском лагере «Огонёк»

Обложка © Официальный портал Забайкальского края

Обложка © Официальный портал Забайкальского края

В Забайкальском крае пожарные тушат возгорание в детском лагере «Огонёк». Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По предварительной информации, пламя распространилось на площади 120 квадратов. Огонь охватил один из корпусов лагеря. В тушении пожара задействованы 50 специалистов и 11 единиц техники. Дополнительные сложности пожарным создаёт сухая ветреная погода. Информации о пострадавших не поступало.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Архангельской области практически дотла сгорели многоквартирный жилой дом, два частных домовладения и хозпостройки. По предварительной информации, жертв удалось избежать.

Владимир Озеров
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