В Архангельской области горят жилой дом, два частных домовладения и хозпостройки

В селе Емецк, расположенном в Архангельской области, загорелись многоквартирный жилой дом, два частных домовладения и хозпостройки. Огонь охватил здания на улице Горончаровского, сообщает пресс-служба МЧС России.

МЧС борется с пожаром в жилом секторе в Архангельской области. Видео © МЧС России

Площадь распространения возгорания в настоящее время устанавливается. Для ликвидации пожара на месте наращивается группировка сил и средств. Предварительно, пострадавших нет.