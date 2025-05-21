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21 мая, 03:44

В Архангельской области горят жилой дом, два частных домовладения и хозпостройки

МЧС ликвидирует пожар в жилом секторе села Емецк Архангельской области

Обложка © МЧС России

Обложка © МЧС России

В селе Емецк, расположенном в Архангельской области, загорелись многоквартирный жилой дом, два частных домовладения и хозпостройки. Огонь охватил здания на улице Горончаровского, сообщает пресс-служба МЧС России.

МЧС борется с пожаром в жилом секторе в Архангельской области. Видео © МЧС России

Площадь распространения возгорания в настоящее время устанавливается. Для ликвидации пожара на месте наращивается группировка сил и средств. Предварительно, пострадавших нет.

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Ранее в Забайкальском крае лесной пожар приблизился к женскому монастырю и дому ребёнка в посёлке Атамановка, создав критическую ситуацию. Из зоны бедствия эвакуировали волонтёров, помогавших в тушении. Площадь пожара составила 25 гектаров.

Антон Голыбин
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