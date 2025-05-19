В Барнауле локализован крупный пожар на складе, охвативший 900 квадратных метров

В Барнауле пожарные смогли локализовать возгорание на складе, охватившее 900 квадратных метров. ЧП произошло на улице Звёздной, где огонь стремительно распространился по складскому помещению, в котором находились жмых и тара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На момент прибытия спасателей склад был полностью объят пламенем, а огонь угрожал перекинуться на соседние здания. Благодаря оперативным действиям пожарных угрозу удалось устранить, а также спасти две грузовые машины, находившиеся на территории. Было привлечено 56 специалистов и 18 единиц техники. Причины инцидента пока не выяснены, их установлением займутся органы дознания.