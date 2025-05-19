В Барнауле локализован крупный пожар на складе, охвативший 900 квадратных метров
Пожар. Обложка © Telegram / МЧС Алтайского края
В Барнауле пожарные смогли локализовать возгорание на складе, охватившее 900 квадратных метров. ЧП произошло на улице Звёздной, где огонь стремительно распространился по складскому помещению, в котором находились жмых и тара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
На момент прибытия спасателей склад был полностью объят пламенем, а огонь угрожал перекинуться на соседние здания. Благодаря оперативным действиям пожарных угрозу удалось устранить, а также спасти две грузовые машины, находившиеся на территории. Было привлечено 56 специалистов и 18 единиц техники. Причины инцидента пока не выяснены, их установлением займутся органы дознания.
Ранее стало известно, что в подмосковном Подольске разгорелся сильный пожар в автомастерской. В его тушении было задействовано 20 спасателей и 7 единиц специализированной техники МЧС.