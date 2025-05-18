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18 мая, 11:32

Две женщины и мужчина заживо сгорели при пожаре в частом доме в Подмосковье

СК: Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Московской области

Кадр с пожара, где погибли три человека. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Кадр с пожара, где погибли три человека. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Трое человек стали жертвами пожара, вспыхнувшего утром 18 мая в частном доме по улице Советская в деревне Молзино Московской области. Как сообщили в Следственном комитете, после локализации и тушения огня на месте происшествия были найдены тела мужчины 1975 года рождения, женщины 1973 года рождения и пожилой женщины 1945 года рождения.

В настоящее время следователи и криминалисты подмосковного СК проводят тщательный осмотр места происшествия для установления всех обстоятельств. По итогам осмотра и назначенных экспертиз будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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Ранее стало известно, что в подмосковном Подольске разгорелся сильный пожар в автомастерской. В его тушении было задействовано 20 спасателей и 7 единиц специализированной техники МЧС. При этом местные жители рассказывали, что на месте происшествия периодически слышались хлопки или взрывы. Одной из возможных причин назван умышленный поджог.

Ольга Сливченко
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