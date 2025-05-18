Две женщины и мужчина заживо сгорели при пожаре в частом доме в Подмосковье

Трое человек стали жертвами пожара, вспыхнувшего утром 18 мая в частном доме по улице Советская в деревне Молзино Московской области. Как сообщили в Следственном комитете, после локализации и тушения огня на месте происшествия были найдены тела мужчины 1975 года рождения, женщины 1973 года рождения и пожилой женщины 1945 года рождения.

В настоящее время следователи и криминалисты подмосковного СК проводят тщательный осмотр места происшествия для установления всех обстоятельств. По итогам осмотра и назначенных экспертиз будет принято решение о возбуждении уголовного дела.